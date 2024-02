di Alessia Noto

Nonostante gli scossoni ai vertici, con la recente uscita di scena di Renco Steenbergen, e gli intoppi sul fronte dell’affaire Ita Airways, tutto sembra procedere secondo i piani in casa Lufthansa. Il Gruppo ha infatti annunciato nelle scorse ore l’apertura delle vendite dei primi voli della nuova Lufthansa City Airlines a partire dalla fine di aprile.

Come previsto, il nuovo vettore del Gruppo tedesco debutterà nei cieli europei nell’estate del 2024. Un network, il suo, che inizialmente si focalizzerà sul mercato domestico, servendo da Monaco gli aeroporti di Belino, Amburgo, Bremen, Dusseldorf, Colonia e Hannover. Per poi espandersi gradualmente in un secondo momento anche sul medio e lungo raggio, con l’apertura di nuovi servizi verso Birmingham, Bordeaux e Manchester e, successivamente, si legge nella nota del Gruppo, “di ulteriori destinazioni in Europa”.



Diversamente da quanto annunciato mesi fa, infatti, il nuovo player guarda oltre i confini della Germania. “Il rafforzamento della rete a corto raggio – spiega infatti Lh - è essenziale per rafforzare la posizione di mercato del Gruppo Lufthansa e la crescita pianificata delle rotte a lungo raggio”.



A supporto una poderosa flotta di Airbus. Lh ha già messo a segno un ordine per 40 A220-300 e un’opzione per altri 20. Per il debutto sono invece già pronti i primi due A319 dei quattro in pipeline. Chissà che il nuovo vettore non giochi in futuro un ruolo importante anche nell’alleanza con Ita. Ma per avere qualche notizia in più, dovremo attendere fine giugno, quando la Commissione Europea darà il suo ultimo parere sull’intesa con vettore italiano. Dopo, inizieranno i movimenti di rotte su tutto l’asse europeo.