Non si rassegna a fare da spettatore nel Vecchio Continente. La compagnia tedesca Lufthansa e il suo gruppo variegato di vettori non commentano mai le bizzarrie dei vari low cost carrier, ma rispondono sul campo.

Ora infatti da Monaco e Francoforte annunciano che Lufthansa City Airlines si appresta ad uscire dagli hangar aeroportuali per volare su numerose rotte europee e rifornire così di passeggeri i principali scali della Germania.



Un’operazione che servirà per dare carburante (pax) alla rete di collegamenti a lungo raggio che garantisce profittabilità e allo stesso tempo dare battaglia ai vari low cost.



Da fine aprile i voli Lufthansa City Airlines saranno prenotabili sui vari sistemi e nella fase iniziale 4 jet Airbus 319 verranno utilizzati per le linee europee. Il vettore però ha realizzato un business plan ambizioso che prevede l’espansione della flotta sino a 40 A220-300 e questo includerà senza dubbio uno sviluppo anche negli aeroporti del nostro Paese.