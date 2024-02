Emirates diventa sponsor ufficiale dell’Nba

Emirates è official global airline partner dell’Nba. La compagnia aerea ha siglato una collaborazione di marketing globale con la National Basketball Association che la renderà anche title partner della nuova edizione della Nba Cup.

Attraverso l’accordo il vettore sarà presente nel logo dell’evento - Emirates NBA Cup -; e comparirà con su tutte le maglie da gioco degli arbitri Nba, a partire dall'Nba All-Star Game 2024.



“Siamo orgogliosi di aver avviato una partnership di marketing globale con la National Basketball Association per diventare il suo Official Global Airline Partner”, ha dichiarato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e chief executive del Gruppo Emirates. “Questa collaborazione vedrà Emirates diventare anche il primo partner della lega per patch delle maglie degli arbitri e il primo title partner della Nba Cup. L'Nba è un'aggiunta preziosa al nostro portafoglio di sponsorizzazioni perché ci permette di entrare in contatto con una vasta fanbase globale, anche negli Stati Uniti, dove il gioco è parte integrante della cultura sportiva del Paese”.



La sponsorizzazione consentirà a Emirates di essere presente anche in altri eventi di spicco della lega.