Emirates cerca personale in Italia: 20 giornate di recruiting nelle principali città

Emirates approda in Italia per reclutare nuovo personale per i suoi equipaggi. La compagnia ha in calendario 20 giornate di recruiting nelle principali città italiane.

Le selezioni rientrano in una campagna internazionale di reclutamento che mira all’inserimento di 5mila nuovi cabin crew member entro la fine del 2024.



Le date

Il primo appuntamento è fissato per il 18 febbraio a Roma, presso il Double Tree by Hilton Rome Monti (piazza dell’Esquilino 1). I recruiter di Emirates faranno poi tappa a Firenze il 20 febbraio presso l’NH Firenze (piazza Vittorio Veneto 4); il 25 febbraio a Venezia, presso l’Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano (via Orlanda 1); il 27 febbraio a Torino, presso il Novotel Torino (corso Giulio Cesare 338/34); e il 29 febbraio ad Ancona, presso il SeePort Hotel (via Rupi di via XXIX settembre).



Si riprenderà poi il 4 marzo a Roma, presso l’Hotel Napoleon (piazza Vittorio Emanuele II 105). Per poi proseguire il 6 marzo a Napoli, presso l’Holiday Inn Naples (centro direzionale Isola E/6, via Domenico Aulisio); l’8 marzo a Bari, presso l’Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci (via Capruzzi 326); il 9 marzo a Milano, presso l’UNAHOTELS Galles Milano (piazza Lima 2); l’11 marzo a Venezia, presso l’Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano (via Orlanda 1); il 13 marzo a Firenze, presso il Sina Villa Medici, Autograph Collection (via il Prato 42).



Altre date in programma sono poi: il 15 marzo a Messina, presso l’Hotel Messenion (via Francesco Faranda 7); il 18 marzo presso Rmh Modena Raffaello Hotel (strada Cognento 5). Il 19 marzo i recrtuiter del vettore torneranno a Torino, al Novotel Torino (corso Giulio Cesare 338/34). Il 21 marzo saranno a Milano, al Double Tree by Hilton (via Ludovico di Breme 77); il 23 marzo a Roma, all’Hotel Napoleon; il 25 marzo ad Ancona, al SeePort Hotel; il 27 marzo torneranno a Venezia, all’Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano.



Ultime date il 29 marzo a Bologna, presso l’Aemilia Hotel, Bologna Centro (via G. Zaccherini Alvisi 16) e il 31 marzo a Firenze, presso il Sina Villa Medici Autograph Collection.



La compagnia aerea ricerca neolaureati che hanno in curriculum uno stage o un lavoro part-time, coloro che hanno un anno o poco più di esperienza nel settore dell'ospitalità o del servizio clienti e le persone desiderose di intraprendere una carriera in giro per il mondo.



Tutto l'equipaggio di Emirates riceverà una formazione di primo livello a Dubai.



I candidati devono inviare una candidatura on-line con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente. Ulteriori informazioni sui requisiti per il processo di selezione sono disponibili sul sito del vettore.