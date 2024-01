Emirates, un set di abbigliamento per volare con stile: ecco il completo ‘lounge inflight’

Un set di abbigliamento per volare con stile. Per i passeggeri della Business Class, Emirates lancia un completo 'lounge inflight' da indossare a bordo.

Presentato in una custodia con coulisse, ogni set contiene un maglioncino a collo alto e un pantalone regolabile, un paio di pantofole e una mascherina per gli occhi abbinata.



Il loungewear è stato progettato per essere un abbigliamento ideale per volare, ideale per dormire, ma anche per gustare un aperitivo nella lounge di bordo dell'A380 o per un abbigliamento casual che accompagni i clienti con stile dal volo agli arrivi.



Progettato per riflettere le tendenze contemporanee dell'athleisure, il tessuto è in una rilassante tonalità di azzurro, disponibile in due taglie.



Il set verrà consegnato gratuitamente ai passeggeri al momento dell'imbarco.