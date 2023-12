di Amina D'Addario

Il Gruppo Fs diventa premium partner dei Giochi Olimpici invernali che si terranno a Milano e Cortina nel 2026. La partnership è stata presentata ieri alla stazione di Roma Ostiense, dove sui binari dello scalo è stato svelato il convoglio di Treni Turistici Italiani operativo sulla Roma-Cortina con i loghi delle Olimpiadi invernali.

“La mobilità nell’organizzazione dei giochi olimpici e paralimpici - ha sottolineato l’ad della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier - è sempre un punto cruciale, ma lo è ancora di più nel nostro caso perché abbiamo olimpiadi diffuse su 22mila chilometri quadrati di superficie”.



Il Gruppo Fs si impegna con le sue società e i suoi quattro poli di business a valorizzare gli appuntamenti previsti all’interno della manifestazione: “Sono Olimpiadi diffuse quindi - ha spiegato l’ad di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris -, serve uno sforzo logistico importante per trasportare atleti e persone”.



Ma ci saranno anche opere strategiche da realizzare, come il collegamento ferroviario fra l’aeroporto Marco Polo e la stazione di Mestre, la cui attivazione è prevista per dicembre 2025. “Sono otto chilometri di collegamento fondamentali che - ha precisato Ferraris - permetteranno a chi sbarca con l’aereo di essere immediatamente connesso non solo con Venezia, ma anche con la rete di trasporto regionale e quindi anche con Cortina”.