Ferraris, Fs: “Turismo motore della crescita dell'Alta velocità”

di Amina D'Addario

“Abbiamo di fronte a noi ancora due settimane ad alta intensità, ma possiamo dire che rispetto allo scorso anno registriamo una crescita sul lato Alta Velocità che supera il 30% come passeggeri trasportati e un load factor oltre il 60%”. Luigi Ferraris (nella foto), amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, si è espresso così a proposito delle performance dell’anno che sta per chiudersi.



A margine della presentazione della partnership tra il Gruppo Fs e le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Ferraris ha spiegato: “Il 2023 è stato un anno intenso che ci ha permesso di registrare crescite a due cifre per l’AV, i regionali e gli intercity. Sotto il profilo passeggeri, c’è stato un aumento importante della domanda, di turismo soprattutto. Il traffico business è ancora un po’ al di sotto del periodo pre-Covid, ma certamente registriamo un buon anno anche da questo punto di vista”.



L'espansione all'estero

Positivo anche il bilancio della presenza del gruppo all'estero: “Sta andando molto bene in Spagna, dove - ha precisato Ferraris - abbiamo ormai a pieno regime 20 treni Frecciarossa operativi con un fattore di carico medio oltre il 70%”. E non delude la Francia, dove fino alla frana in territorio d'oltralpe dello scorso agosto “stavamo andando bene con il collegamento Milano-Parigi".