Cortina, gli albergatori vogliono una tassa di ingresso. Santanchè contraria

“Siamo per diminuire le tasse, non per aumentarle”. Con queste parole il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, boccia la proposta del presidente dell’Associazione Albergatori di Cortina, Stefano Pirro, di introdurre una tassa di ingresso per i turisti in arrivo nella destinazione montana, sulle orme di quanto fatto da Venezia.

L’idea di Pirro, riporta il Corriere del Veneto, è quella di trasformare la tassa di soggiorno in una vera e propria ‘City Tax’, da applicare a chiunque entri a Cortina per una visita in giornata o per un soggiorno, sia in hotel che nella seconda casa.



Per la titolare del Mitur, nonché assidua frequentatrice della destinazione, “non si risolve il problema del turismo aumentando le tasse”. E la soluzione sembra non piacere anche al sindaco, Gianluca Lorenzi: “Qui a Cortina - ha dichiarato al quotidiano - abbiamo tanta gente che arriva per trascorrere una bella giornata, ma magari soggiorna e usufruisce dei servizi del Cadore e non saprei come intercettare questa fetta di turisti. Esiste l’imposta di soggiorno riscossa da albergatori, b&b e chi affitta le case, che poi noi rinvestiamo in toto in azioni turistiche”.