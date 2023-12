Cortina, firmato protocollo d'intesa per tracciare la strategia del futuro

Cortina d’Ampezzo si proietta dopo le Olimpiadi del 2026 con la firma di un protocollo d’intesa tra pubblico e privato.

“È il frutto di mesi di incontri a un tavolo di coordinamento per tracciare la strategia turistica dei prossimi anni - spiega Roberta Alverà, vice sindaco eassessore al turismo di Cortina in un intervento riportato dal Sole 24Ore - per lavorare insieme ottimizzando risorse economiche, sinergie e amplificare il risultato”.



Al centro c’è il piano di marketing territoriale al 2027 curato da Josep Ejarque di Four Tourism marketing. “La road map traccia il futuro turistico di Cortina verso e dopo le olimpiadi”.

Oltre all’amministrazione sono parte del progetto la Fondazione Cortina, con il presidente Stefano Longo, l’associazione Albergatori guidata da Stefano Pirro, Cortina Skiworld con il presidente Marzo Zardini, Cortina For Us con la consigliera Emanuela De Zanna.



Tutti insieme per arrivare a una visione unica e condivisa con l’integrazione di proposte, servizi ed esperienze invernali ed estive. Si guarda a un turismo internazionale e a una platea di ospiti che preferiscono permanenze brevi e spesso ripetute per innovare e sviluppare un’offerta turistica integrata, in particolare per la stagione estiva ed estendere il periodo di attività turistica nella destinazione.



In vista delle Olimpiadi sul fronte della ricettività sono otto gli hotel in fase di realizzazione o ristrutturazione e altri sono in attesa delle autorizzazioni per dare il via ai lavori. Si punta a migliorare la mobilità locale snellendo il traffico su gomma anche grazie agli impianti di risalita oltre all’accessibilità, la sostenibilità e l’inclusività per rendere le Dolomiti la montagna aperta tutto l’anno.

Per migliorare la sicurezza delle piste e i sistemi di neve programmata nei prossimi anni verranno investiti oltre 150 milioni dopo i 68 spesi per i Mondiali di sci alpino 2021.