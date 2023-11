BeOnd apre le vendite del volo all business tra Malpensa e le Maldive, il via a luglio

Sono in vendita a partire da oggi i biglietti per il volo tra Milano Malpensa e Malè della compagnia all business BeOnd. Dopo l’annuncio ufficiale fatto lo scorso mese di ottobre, ora è stata fissata la data definitiva per l’avvio delle operazioni, inizialmente previsto per la fine di marzo, che avverrà invece a luglio.

Si tratterà di un collegamento settimanale che verrà effettuato utilizzando un A319 configurato con 44 posti e nel corso della presentazione del nuovo collegamento il management aveva anche specificato che quella di Milano sarebbe stata solo la prima di altre rotte sulla Penisola.



Lo scorso 16 novembre, invece, erano partiti i primi voli da Monaco e Riyadh, sempre in direzione delle Maldive, con i quali la compagnia ha così iniziato la propria avventura nel mercato del trasporto aereo.