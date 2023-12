BeOnd parte il 3 luglio, primo volo all business da Malpensa alle Maldive

Partirà ufficialmente il 3 luglio prossimo il primo volo di BeOnd che collegherà Milano Malpensa con Malè, alle Maldive. Il vettore ha annunciato la data del debutto sullo scalo italiano, da quale opererà con un A321 neo configurato con soli 44 posti.

La compagnia, infatti, lancia un servizio all business per gli atolli maldiviani e per Malpensa è il secondo esperimento in questo segmento di mercato, dopo l’esperienza de La Compagnie verso New York.



BeOnd collegherà Milano con le Maldive il mercoledì e il sabato con partenza alle 23.10 e arrivo alle 13.15 del giorno successivo. Il volo da Malè a Malpensa sarà operato sempre il mercoledì e il sabato con partenza alle 13.15 e arrivo alle 22.10.



Oltre a Milano, il vettore all business collegherà Malè con Bangkok, Dubai, Monaco, Riyadh e Zurigo.