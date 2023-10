La compagnia all business maldiviana BeOnd volerà anche da Milano Malpensa

Verranno svelati domani nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani a Milano i dettagli della novità che interesserà l’aeroporto di Malpensa, dove debutterà la nuova compagnia all business BeOnd con un collegamento diretto su Malè. Una new entry che farà dello scalo l’unico ad avere la presenza di vettori interamente dedicati ai clienti up level insieme a La Compagnie.

Con base alle Maldive, il vettore aveva annunciato il suo ingresso sul mercato nel corso del mese di agosto; nella presentazione il management aveva sottolineato come per l’avvio delle operazioni avrebbe utilizzato aerei Airbus A319 configurati con soli 44 posti per poi passare agli A321 da 68 posti l’anno successivo.



Tra le rotte già annunciate due riguardano l’Europa con Zurigo e Monaco, mentre a seguire sarà la volta di Riyadh.