Nuova convocazione, oggi, per le compagnie aeree che volano sulle isole maggiori, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le proteste per i nuovi rincari dei voli in vista delle feste natalizie fanno scattare una nuova convocazione per i vettori da parte del ministro Adolfo Urso.

L’incontro, durante il quale si cercherà di operare una forma di moral suasion sulle compagnie, sotto accusa per aver applicato aumenti che raggiungono anche il +78% sui collegamenti con Sardegna e Sicilia, vedrà la partecipazione del ministro Urso, del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, delle associazioni del settore turistico organizzato e dei rappresentanti delle compagnie aeree operanti in Italia.



Oltre a loro, al tavolo del trasporto aereo siederanno anche l’Antitrust, che ha avviato un’indagine sul caro prezzi, e l’Autorità di regolazione dei trasporti, insieme ad Enac ed Enav.