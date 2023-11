Emirates investe negli A380: obiettivo mantenerli in flotta per un altro decennio

Emirates non vuole mollare la presa sugli A380 pur non essendo più in produzione. E mette in campo un imponente investimento mirato a mantenere in vita gli attuali aerei della flotta, 119 secondo le ultime stime, almeno per un altro decennio, rinnovandoli il più possibile.

Ammonta a 1,5 miliardi di dollari la cifra stanziate per varare una serie di accordi con l’intenzione di "mantenere e migliorare l'efficienza operativa, nonché massimizzare le prestazioni della flotta e l'affidabilità della sua flotta di veicoli a due piani anche nel prossimo decennio".



"L'A380 è stato e continuerà ad essere parte integrante della storia di Emirates – ha evidenziato il presidente Tim Clark -. Il nostro continuo impegno e la nostra fiducia nell'A380 sono il motivo per cui stiamo investendo molto per mantenere la flotta in condizioni ottimali e incontaminate. L'A380 rimarrà il fulcro del nostro network e della nostra proposta ai clienti per il prossimo decennio e vogliamo assicurarci che la nostra flotta sia in perfetta forma".