Emirates apre Ebdaa, hub di innovazione aeronautica a Dubai

Il gruppo Emirates apre Ebdaa, l’hub di innovazione aeronautica ad alta tecnologia ospitato in quello che era il Padiglione degli Emirati all'Expo 2020 di Dubai.

Ebdaa si concentra su tre tecnologie chiave: robotica, intelligenza artificiale e web 3.0. Fra gli highlights, il primo teatro XR da 55 posti in Medio Oriente. Qui, una potente combinazione di un palcoscenico alimentato a LED, funzionalità XR, tracciamento delle telecamere e rendering 3D in tempo reale consentono ai presentatori di connettersi e immergere il pubblico di tutto il mondo in mondi simulati, da destinazioni ispirate ad ambienti creativi, di apprendimento o operativi.



E ancora, un laboratorio di robotica aeronautica, una camera VR in cui saranno sperimentate tutte le future esperienze immersive costruite su MIRA, la nuova piattaforma di realtà estesa (XR) del Gruppo, utilizzando i più recenti dispositivi indossabili, dalle cuffie ai guanti tattili. Vi è anche lo studio IX, una sala circolare e multifunzionale, dotata di tecnologia hi-fi per video, audio e presentazioni, dove i team possono co-progettare nuovi prodotti o attingere alla vasta libreria di contenuti per trasportare gli ospiti in mondi personalizzati.



Oltre a questi spazi chiave, Ebdaa presenta anche una caffetteria robotica dove gli ospiti possono rilassarsi, connettersi con gli altri e gustare una tazza di caffè o tè, l'aeroporto del futuro e le sfide dell'innovazione dove gli ospiti possono capire come le loro scelte tecnologiche possono avere un impatto sulle operazioni di aviazione e sui viaggi dei passeggeri. Ci sono sei sfide che vanno dalla sostenibilità (rendere i cieli più puliti) al miglioramento dell'esperienza a bordo (progettare la cabina del futuro).



Infine una sala di collaborazione intelligente per il brainstorming e la co-creazione dotata dei più recenti dispositivi intelligenti che consentono di controllare contenuti, illuminazione, privacy e clima con un semplice clic.