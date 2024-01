Emirates e Azul uniscono i programmi fedeltà: più vantaggi per i frequent flyer

Più vantaggi per i frequent flyer di Emirates e Azul. Le due compagnie hanno rafforzato la loro partnership - nata nel 2021 con voli in codeshare -, lanciando un programma di fidelizzazione reciproca. I soci di Emirates Skywards e di TudoAzul possono ora guadagnare e riscattare Miglia attraverso una rete comune di oltre 290 destinazioni in tutto il mondo.

In base all'accordo, i membri del programma di fidelizzazione di Emirates possono accumulare Miglia viaggiando sulla rete dell'aerolinea brasiliana. I soci Skywards guadagnano fino a 1 Miglio Skywards per ogni miglio percorso in classe Economy e fino a 1,5 Miglia Skywards per ogni miglio percorso in classe Business.



I soci possono anche riscattare i premi di volo in classe economica Azul su emirates.com (a partire da 8.000 Miglia per un biglietto premio di sola andata) e in classe Business Azul (a partire da 17.500 Miglia per un biglietto premio di sola andata).



La partnership consentirà inoltre ai soci di TudoAzul di accumulare Miglia in tutta la rete globale di Emirates. I soci Azul possono anche godere di premi di volo sulle cabine di Economy e Business Class di Emirates.