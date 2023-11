Smartwings vola in Salento: da giugno il diretto Praga-Brindisi

Un nuovo collegamento internazionale per l’aeroporto del Salento. Dal 3 giugno 2024 Smartwings attiverà un nuovo volo tra Praga e Brindisi.

La rotta sarà servita con due frequenze settimanali, operate il lunedì e il giovedì.



“L’annuncio del nuovo collegamento tra Brindisi e Praga non deve sorprendere - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Le nostre linee di sviluppo commerciale sono focalizzate su mercati turistici in forte ascesa o, comunque, dalle grandi potenzialità. Il mercato ceco, che rispecchia queste peculiarità, in questi anni si sta confermando tra i più dinamici per l’industria del turismo pugliese. Grazie a questo nuovo volo, poi, qualifichiamo l’offerta internazionale dell’aeroporto di Brindisi quale terminale strategico a supporto della crescente offerta turistica del Salento, ormai a pieno titolo tra le top destination del turismo internazionale” .



Il volo QS1024 partirà dall'aeroporto Václav Havel di Praga alle 19:20 e arriverà a Brindisi alle 21:35 ora locale. Il volo di ritorno, QS1025, da Brindisi a Praga partirà alle 22:20 ora locale e arriverà all'aeroporto Václav Havel di Praga alle 00:35.



“Siamo molto felici di poter offrire ai nostri clienti una nuova rotta diretta tra Brindisi e Praga che unisce il Salento, meta turistica meravigliosa e la a capitale della Repubblica Ceca è una delle città più belle del mondo”, ha affermato Peter Sujan, direttore vendite di Smartwings.



Sulla rotta il vettore impiegherà i Boeing 737 con una capacità di 189 posti.



I biglietti sono già acquistabili sui siti di Smartwings e Czech Airlines; nonché sulle principali piattaforme di vendita voli.