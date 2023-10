Puglia, cresce l’inbound: strategie sulla qualità

La Puglia conferma il suo appeal con una crescita dei flussi internazionali, a +20% di arrivi e +14% di presenze nei primi otto mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Dati emersi dall’Osservatorio regionale del Turismo, che evidenzia, invece, come sia rimasto stazionario il trend del mercato domestico.

La stagione turistica sta continuando anche nei mesi spalla, si legge su Hotelmag, nella prospettiva di una crescente destagionalizzazione: per il mese di settembre si stima un aumento per arrivi e presenze fra il 5 ed il 7%, come risulta da un campione di dati del 36% del totale delle strutture ricettive.



Inoltre, con circa 2 milioni di arrivi e 6,7 milioni di presenze il comparto alberghiero registra, da gennaio ad agosto del 2023, un incremento del 5,5% e del 3,5%, con gli stranieri in crescita del 20 e del 12,6%.



“Cresciamo soprattutto in termini di flussi internazionali – ha rimarcato Gianfranco Lopane, assessore all’Industria Turistica della Regione Puglia – non solo nei primi sei mesi dell’anno, ma anche durante il periodo estivo. Altra informazione importante è il sentiment, la reputazione della nostra regione: siamo saliti sul podio rispetto alle valutazioni di Data Appeal sulla bontà dei nostri servizi. Una indicazione che ci mostra una direttrice ben precisa: proseguire il lavoro sugli aspetti qualitativi dell’offerta turistica all’interno della strategia complessiva. I dati servono anche a capire quali sono le ulteriori azioni che, accanto agli operatori della filiera turistica, dovremo intraprendere da qui al prossimo futuro”.



Si sono intanto aperti i termini per inoltrare le domande, da parte dei Comuni costieri per accedere ai contributi con cui la Regione Puglia sostiene interventi volti a rendere accessibili ai disabili le spiagge. Ammontano, complessivamente, a 400mila euro le risorse previste per il 2023 da destinare agli interventi