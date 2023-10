Gnv a Rimini per stringere i legami con le adv: parte il nuovo cluster Premium

Gnv intende approfittare dell’occasione fornita dal palcoscenico di TTG Travel Experience per stringere i legami con la distribuzione. “Le agenzie di viaggi – spiega Matteo Della Valle, Passengers Sales & Marketing Staff Director di Gnv – si confermano sempre più un partner fondamentale per il nostro business e anche nel 2023 il primo canale di vendita per la compagnia, registrando una crescita dell’8% rispetto al 2022".

Come riconoscimento nei loro confronti Gnv ha dunque deciso di istituire "un nuovo cluster di agenzie partner, la ‘Premium’, dedicata ai dieci operatori che si distingueranno non solo a livello di performance commerciali ma anche per il grado di collaborazione raggiunto con GNV, in termini di know-how e sinergie”.



Aperte le prenotazioni

La compagnia gioca d’anticipo; a partire da lunedì 23 ottobre, infatti, aprirà le prenotazioni per viaggi fino a settembre 2024 per tutti i collegamenti operati e, per incentivare le prenotazioni anticipate, ha previso, per coloro che prenotano dal 23 ottobre al 6 novembre – con disponibilità limitata –, uno sconto del 40% per tutti i viaggi in programma da novembre 2023 a settembre 2024 compresi, su tutte le tratte ad esclusione delle linee Baleari. Gnv garantisce la possibilità di cancellare il viaggio prenotato senza alcuna penale fino a 14 giorni prima dalla data di partenza. Anche per la prossima stagione poi, sarà possibile scegliere l’opzione Prevendita che consentirà, per acquisti dal 23 ottobre al 6 novembre e per viaggi fino a settembre 2024, di prenotare il biglietto versando solo il 10% del totale (tasse incluse) e di concludere la procedura d’acquisto entro 30 giorni prima della partenza, saldando in agenzia di viaggi, contact center di Gnv o sul sito web.