Gnv cresce e sceglie di non ritoccare i prezzi: “In linea con quelli del 2022”

“Con l’aumento del numero di toccate nave siamo diventati il primo cliente del porto di Genova”. Così Matteo Catani, amministratore delegato di Gnv, che spiega come il gruppo abbia superato i mille approdi nello scalo ligure nel 2022 “e proprio grazie al piano di espansione questo risultato diventerà strutturale. Ogni approdo – continua nell’intervista a Il Secolo XIX – genera lavoro per 150 professionisti del porto ligure”.

I dati del 2022

Nel corso del 2022 Gnv ha trasportato 2,3 milioni di passeggeri, in aumento di 27 punti percentuali sull’anno pre-pandemico 2019. I ricavi si sono attestasti a 566 milioni di euro, il 50% in più rispetto al 2019, ma il risultato finale è di una perdita di 124 milioni. Il motivo? “C’è un fattore esogeno preponderante - spiega il manager -: il costo del carburante. C’è stato un fortissimo aumento dai 400 euro a tonnellata del periodo pre-pandemia agli 800 euro a tonnellata del 2022. E questo dato pesa per circa 150 milioni di euro di extra costi rispetto al 2019, anno in cui l’esercizio era in utile”.



Il network

Oggi la compagnia di traghetti della galassia Msc ha 25 navi per 31 linee operative in sette Paesi e la sua strategia poggia anche sulle navi che si stanno costruendo in Cina: quattro nuovi traghetti, costati complessivamente, secondo quanto riporta il Secolo XIX, circa 500 milioni di euro, che saranno consegnati a partire dalla seconda metà del prossimo anno sino al 2026. Le ultime due unità saranno a propulsione a Lng. Gnv ha anche consolidato il Marocco con due nuove rotte.



Pricing in linea con il 2022

I primi sei mesi di quest’anno sono in crescita: "Abbiamo vissuto due momenti – sottolinea Catani al giornale -: quello dei primi cinque mesi dell’anno, in cui c’è stato un vero boom di prenotazioni, e poi l’estate: è ancora presto per fare i conti, ma stiamo registrando una crescita".



L’aumento del carburante invece non ha inciso sul costo del biglietto per il cliente: "La nostra strategia è la conquista di ulteriori quote di mercato e, dal punto di vista commerciale, il pressing continua: i prezzi medi sono molto competitivi e in linea con quelli dell’anno scorso".