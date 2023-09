di Paola Trotta

A Barcellona si è tenuta ieri la quarta edizione dell’evento dedicato agli agenti di viaggi, organizzato da Grandi Navi Veloci, premiati dal ceo Matteo Catani e da Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director.

La compagnia consolida la ripresa post pandemia confermando nell’estate 2023 volumi positivi e in linea con il 2022 grazie anche al contributo del settore trade. “Le adv si confermano il primo canale di vendita - afferma Catani - con il 55% delle prenotazioni sul totale, crescendo del +8% su tutti i mercati di produzione”. La Sardegna guida le performance con un +6% sui volumi, seguita da Marocco +3%, Albania +3% e Baleari +2%.



“I volumi totali a consuntivo gennaio-agosto, con un +7% (+11% i ricavi) – ha commentato Della Valle -, sono positivi e ci dicono che stiamo operando nella giusta direzione”.



A preoccupare la compagnia sono le sovrattasse Ets, la transizione ecologica e il rinnovo della flotta. Tanti infatti gli investimenti: “Sono sempre più le famiglie a viaggiare - aggiunge il ceo - e abbiamo investito in spazi per i bimbi, eventi serali, F&B, puntualità. Anche sul trade continuiamo a investire e tra i meritati privilegi con vantaggi e premi con il programma Elite al quali aggiungiamo una novità: Elite Premium dal 1 gennaio 2024 composto dalle migliori 10 agenzie italiane”.