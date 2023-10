easyJet aumenta l'impegno sullo scalo di Pisa. Il vettore low cost (che rappresenta la seconda compagnia aerea sullo scalo toscano) ha annunciato il lancio di due nuove rotte, portando così a 9 le destinazioni internazionali raggiungibili dall'aeroporto.

Dal 29 ottobre il vettore collegherà Pisa ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica con il Parigi Charles de Gaulle. Il primo novembre partiranno invece i voli su Porto, che sarà collegata a Pisa ogni mercoledì e sabato.



Inoltre il volo su Berlino Brandeburgo divneterà annuale. Dalla prossima estate invece partiranno i voli verso Barcellona.



L'impegno del vettore

“La nostra avventura all’Aeroporto Internazionale di Pisa - commenta Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia - è iniziata quasi vent’anni fa quando nel marzo 2005 atterrò il primo aereo easyJet proveniente da Parigi. Da allora abbiamo avviato una collaborazione di successo con il nostro partner Toscana Aeroporti che, anno dopo anno, ci ha permesso di collegare Pisa con le principali città europee e di portare sempre più turisti nella regione".



Il manager prosegue: "Oggi a Pisa festeggiamo un importante traguardo che è anche una dimostrazione di questa storia di successo. Dal 2005 abbiamo offerto ben 10 milioni di posti da e per Pisa e quest’inverno abbiamo novità importanti".



Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti, aggiunge: "La pluralità di compagnie aeree presenti al Galileo Galilei rappresenta un’importantissima opportunità e una preziosa ricchezza per il territorio, per l’aeroporto – incrementandone la competitività e l’attrattività – e per i passeggeri attraverso un ampliamento continuo dell’offerta”.