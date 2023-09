Aspettando la risposta di easyJet

Jozsef Vàradi la tocca piano. Nei giorni scorsi ha infatti spiegato che nei prossimi 10 anni Ryanair e la sua Wizz Air domineranno il mercato europeo. Con tanti saluti al resto della truppa che si batte a suon di tariffe nel Vecchio Continente.

Il ceo di Wizz è un manager molto determinato che nel corso delle sue interviste ricorda per alcuni passaggi l’ormai mitico Michael O’Leary di Ryanair.



Secondo Vàradi il traffico a lungo raggio sarà controllato da poche compagnie “tradizionali”. Tutta una serie di affermazioni che andrebbero condivise almeno con gli arancioni di easyJet. Quelli che vantano comunque un movimento di traffico superiore (almeno per adesso) a Wizz Air. Proprio la stessa easyJet che ha fatto di un terminal di Malpensa la sua base forte con macchine e voli che spostano ogni giorno migliaia di passeggeri.



Vista la capacità di gestire il palco da parte di O’Leary e Vàradi urge un sussulto anche da parte di easyJet. Giusto per alzare il tono della competizione. Sarebbe tutto più divertente.