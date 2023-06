Iberia potrebbe entrare in corsa per acquisire Tap

'Consolidamento' resta la parola d'ordine nei cieli europei. All'elenco di fusioni e acquisizioni si aggiunge un'altra operazione che potrebbe cambiare gli equilibri. Iberia, infatti (che sta aspettando l'ok di Bruxelles per acquisire Air Europa) potrebbe essere interessata anche a entrare in gara per Tap.

Come riporta preferente.com sta valutando l'opportunità in base alle condizioni poste dal governo portoghese.



Luis Gallego, amministratore delegato di Iag, ha infatti affermato che "l'operazione ha senso" da un punto di vista strategico, soprattutto per le rotte verso Brasile e Africa. "Sono destinazioni in cui non siamo presenti e possono essere interessanti e complementari".