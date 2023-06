Iberia-Air Europa: il pronunciamento Ue arriverà a metà del prossimo anno

Per sapere il parere della Commissione Europea sull’acquisizione di Air Europa da parte di Iberia attraverso la controllante Iag bisognerà attendere almeno un anno. E’ questa la conferma di tempi lunghi per l’operazione che è arrivata dagli stessi vertici del gruppo anglo-spagnolo nel corso del Foro Ith Innovation Summit 2023.

Secondo quanto riportato da Preferente, sono numerosi gli elementi che la Commissione dovrà valutare in aggiunta al fatto che il primo tentativo, prima del Covid, era stato già bocciato e secondo diversi rumors anche le intenzioni attuali non sembrerebbero particolarmente favorevoli.



Il Gruppo Iag aveva inviato tutta la documentazione richiesta già a inizio maggio, aveva detto il ceo Luis Gallego in un’intervista.