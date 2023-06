Iag potrebbere cedere slot a Ryanair per mettere le mani su Air Europa

La battaglia degli slot era già partita, anche se per ora solo sulla carta. Adesso la questione potrebbe fare un ulteriore passo verso la concretizzazione dal momento che Luis Gallego, amministratore delegato di Iag, che parlato apertamente della possibilità di cedere alcuni slot ad altre compagnie, tra cui ha citato espressamente Ryanair, come 'rimedio' per la questione concorrenza dell'affare Air Europa.

L'Ue sta infatti valutando il via libera all'acquisizione della compagnia da parte del gruppo di cui fa parte anche Iberia e ovviamente il nodo concorrenza è uno dei principali. Per evitare una concentrazione eccessiva che metterebbe a rischio l'ok di Bruxelles, Iag sta valutando la cessione di alcuni slot.



Come riporta preferente.com Gallego ha comunque precisato: "È Bruxelles che deve determinare come garantire che i clienti non vengano danneggiati dall'operazione".