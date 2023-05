Volotea, decollato il nuovo Ancona-Parigi

Ha debuttato sabato scorso, 27 maggio, il nuovo collegamento di Volotea tra Ancona e Parigi.

Il collegamento, come riporta una nota, sarà operato due volte la settimana, ogni martedì e sabato. Si tratta della prima rotta internazionale del vettore sull'aeroporto marchigiano. Sullo scalo Volotea opera voli anche verso la Sicilia, con Palermo e Catania. Sempre sabato sono ripartiti anche i collegamenti su Cagliari e Olbia; sono dunque 5 le rotte totali della compagnia aerea su Ancona.



“Il collegamento da/per Parigi - commenta Alexander D’Orsogna, amministratore delegato di Ancona International Airport - rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo non solo in quanto Parigi è la capitale europea maggiormente richiesta dal bacino di utenza dell’aeroporto, ma anche per le importanti ricadute sul settore turistico: raggiungere la regione Marche per i turisti francesi diventa ora molto più semplice ed agevole"