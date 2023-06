di Amina D'Addario

Sempre fedele al suo dna, quello di collegare città europee di medie e piccole dimensioni, Volotea si prepara a una stagione di grande rilancio del network internazionale.



“Se nel 2020, in piena pandemia, abbiamo lanciato 120 nuove mete domestiche, finalmente, da quest’anno, abbiamo molti più collegamenti internazionali - ha sottolineato Valeria Rebasti, international market director, in occasione di un evento dedicato ai Paesi Baschi organizzato a Roma dall’Ufficio spagnolo del turismo -. Per il 2023 abbiamo in vendita circa 11,7 milioni di posti, si tratta della nostra più grande offerta a livello globale dall’inizio dell'attività nel 2012. Di sicuro ci aspettiamo un’estate molto intensa, perché il booking, dopo qualche segnale di incertezza, da aprile ha avuto un’accelerazione importante”.



Oltre un terzo dei posti, circa quattro milioni, si concentrerà sul mercato italiano, dove oltre la metà dei voli viene operato da e verso le isole. “In tutte le basi siamo in genere la compagnia numero uno o due in termini di destinazioni servite. Siamo ad esempio la numero uno a Venezia, a Verona e anche a Olbia, che quest’anno è senza dubbio l’aeroporto italiano dove offriamo la maggiore capacità: 1,1 milioni di posti per 28 destinazioni, di cui 10 mai attivate prima”.



Particolarmente importanti le rotte tra l’Italia e la penisola iberica, “iniziate fin dal 2012 quando abbiamo aperto la prima base italiana di Venezia. Dall’Italia oggi colleghiamo la Spagna verso Barcellona, Bilbao, Oviedo Valencia, Madrid e in particolare voliamo su Bilbao da sei destinazioni italiane: Roma Fiumicino, Napoli, Firenze, Venezia, Cagliari e Olbia”.