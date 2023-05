Volotea, al via domani due nuovi voli da Cagliari

Domani, sabato 27 maggio, prenderanno il via due nuovi voli targati Volotea sull'aeroporto di Cagliari.

Si tratta dei collegamento verso Brindisi e Atene, che portano a 14 il totale delle destinazioni collegate dalla compagnia sullo scalo sardo.



Il volo verso la Puglia sarà operato 2 volte a settimana, ogni martedì e sabato, mentre il collegamento per la Grecia decollerà ogni mercoledì e sabato.



Volotea unisce lo scalo di Cagliari anche ad Ancona, Napoli, Torino, Venezia, Verona, Brindisi e Firenze (queste ultime due new entry del 2023) in Italia, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa in Francia, Bilbao e Barcellona (quest'ultima novità 2023) in Spagna e, appunto, Atene in Grecia.