Arriva la bocciatura del Tribunale europeo all’ok della Commissione europea agli aiuti erogati dal Governo italiano ai vettori in possesso di licenza italiana durante il Covid. Si trattava di 130 milioni di euro destinati a Blue Panorama, Neos e Air Dolomiti.

La decisione arriva in seguito al ricorso presentato sull’argomento da parte di Ryanair: la compagnia low cost aveva infatti ipotizzato che la decisione Ue violasse l’obbligo di motivazione, tesi poi accolta dal Tribunale.



In precedenza una sentenza simile era stata emessa anche nei confronti degli aiuti di Stato a favore di Lufthansa, sempre in seguito a un ricorso Ryanair, accolto anche in questo caso.