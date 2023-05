Il Tribunale Ue boccia gli aiuti di Stato concessi a Lufthansa: la replica del vettore

“Illegittimi” gli aiuti di Stato concessi a Lufthansa durante l’emergenza Covid. Questa la sentenza del Tribunale Ue, che questa mattina ha annullato la decisione con la quale la Commisione europea aveva approvato nel 2020 la ricapitalizzazione del vettore da parte del Governo tedesco, attraverso un prestito di 6 miliardi di euro.

Il pronunciamento dei giudici Ue arriva nel pieno delle trattative per l’acquisizione del 40% di Ita Airways, in seguito a un ricorso presentato da Ryanair e si sofferma, in particolare, sugli “errori” di valutazione commessi dalla Commissione. Tra questi, riporta Ansa.it, il fatto di aver ritenuto che Lh non fosse in grado di reperire finanziamenti sui mercati per la totalità del suo fabbisogno e omettendo di esigere un meccanismo che incentivasse il vettore a riacquistare la partecipazione della Germania il più rapidamente possibile. Altro errore sarebbe stato quello aver negato l’esistenza di un notevole potere di mercato da parte dell’azienda tedesca in alcuni aeroporti, accettando taluni impegni che non garantivano la salvaguardia di una concorrenza effettiva sul mercato.



Da parte sua, Lufthansa ha prontamente replicato al Tue dichiarando che “analizzerà la sentenza e deciderà in seguito eventuali ulteriori azioni”; e precisando di aver “già rimborsato interamente le misure di stabilizzazione approvate dalla Commissione Ue e circa 92 milioni di euro di interessi”.