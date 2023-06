Nessuna speranza per i dipendenti di Blue Panorama. Dopo le ultime vicende della compagnia, che hanno visto l'impossibilità di cedere i toto o in parte il vettore a soggetti terzi, dopo la cassa integrazione l'unica strada che resta è quella del licenziamento collettivo.

Secondo i documenti che TTG Italia ha potuto visionare, l'azienda in liquidazione giudiziale non ha potuto fare a meno di constatare come non siano previsti ulteriori ammortizzatori sociali per i dipendenti. Parte così la procedura di licenziamento collettivo, dopo una cigs che si protraeva dal 21 dicembre 2022.



La forza lavoro

Attualmente, Blue Panorama conta 221 dipendenti, numero che tiene conto delle dimissioni volontarie intercorse tra la cessazione delle attività e oggi. Si tratta in totale di 29 addetti di terra, 147 assistenti di volo e 45 piloti.



Si tratta sostanzialmente del capitolo finale, già prevedibile ma ancora da formalizzare, per la compagnia aerea creata da Franco Pecci e poi passata al Gruppo Uvet, che aveva annunciato un progetto di rilancio stroncato poi dalla pandemia.