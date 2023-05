Uber vende voli: arriva il booking in-app

La rivoluzione di Uber parte dal Regno Unito ma si potrebbe espandere anche ad altri mercati. L'applicazione per la mobilità condivisa si lancia nella prenotazione dei voli e annuncia la vendita di biglietti aerei in-app.

Come riporta travelmole.com lo strumento sarà disponibile per gli utenti Uk già la prossima estate.



Il servizio è fornito in collaborazione con la piattaforma Hopper e comprende funzionalità come il blocco del prezzo, l'assicurazione per le cancellazioni, l'annullamento e la modifica per qualsiasi motivo. Il pagamento avviene all'interno dell'app, come per un qualsiasi servizio Uber.