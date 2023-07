Uber, estate europea: debutta a Mykonos il servizio Boat

Debutta in Europa il servizio Uber Boat, che offre agli utenti la possibilità di prenotare imbarcazioni private di lusso. La località prescelta per la partenza del servizio via mare è l’isola di Mykonos, il Grecia, meta gettonatissima del turismo internazionale.

"Ci aspettiamo che il turismo in Europa raggiunga cifre record quest'estate – dice Anabel Diaz, vice president, head of Emea mobility di Uber -. Per questo motivo stiamo lanciando numerosi servizi Uber in decine di destinazioni turistiche europee. Con questa espansione, siamo in grado di soddisfare i nostri utenti dove sono diretti e di rendere i loro viaggi più fluidi e senza stress".



Quest'estate l’azienda prevede un aumento del 250% di viaggiatori statunitensi diretti verso mete europee, quali Grecia, Spagna, Italia, Francia e Croazia. Per soddisfare le esigenze di mobilità degli utenti dell'app, oltre 130 milioni a livello globale, Uber offre diverse soluzioni, tra cui servizi stagionali durante l’estate, come ad esempio Uber Comfort e Uber Van a Maiorca, Santorini, Mykonos e Corfù, Uber Black a Tenerife, Uber Taxi in Sicilia e Sardegna, Uber X e Uber Green a Malta.



A Mykonos viene introdotto il servizio Boat, dalla fine di giugno fino ad ottobre, che permette ai turisti di muoversi intorno all’isola attraverso imbarcazioni di lusso. Per prenotare, attraverso la app Uber, si localizza uno dei 25 punti di imbarco messi a disposizione sull’isola e si prenota il servizio, che ha bisogno di circa 45 minuti rispetto all’orario di partenza.



Uber ha deciso di espandersi anche in Francia, con offerte stagionali lungo tutta la costa atlantica francese, dalle città basche di Biarritz e Saint-Jean-de-Luz a La Baule e Le Touquet a sud della Bretagna. Uber Berline sarà attivo a Bordeaux, rendendo più facile che mai visitare i vigneti. Uber è anche presente lungo tutta la Costa Azzurra con Comfort. In Portogallo, Uber è attivo su tutta la costa dell'Algarve, con un ampio portafoglio di prodotti tra cui UberX, Green, XL, Assist, Pet, Comfort e Package. E lungo la costa Croata, i servizi di Uber sono disponibili a Dubrovnik, Spalato, Zara, Fiume e sull'isola di Pago.