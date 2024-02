Il 2023 è un anno storico per Uber, che per la prima volta nella sua storia chiude il bilancio in utile.

Come riporta hosteltur.com, la piattaforma ha chiuso lo scorso anno fiscale con utili per 1.887 milioni di dollari; lo scorso anno aveva registrato perdite per 9.141 milioni.



Il risultato operativo finale rettificato ha raggiunto quota 1.300 milioni di dollari.



Il fatturato si è attestato a 37.281 milioni di dollari, con un +17% sull'anno precedente.