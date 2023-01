Hertz e Uber: la partnership arriva anche in Europa nel segno dei veicoli elettrici

Cresce l’alleanza tra Hertz e Uber che approda ora in Europa con la messa a disposizione della società di autonoleggio di 25mila veicoli elettrici entri tre anni nelle capitali europee per gli autisti Uber. Tra i modelli scelti spiccano Tesla e Polestar.

“La partnership è un elemento chiave della strategia Hertz – si legge in una nota della società - di costruire una delle più grandi flotte di veicoli elettrici a noleggio al mondo e dell'impegno di Uber, leader del settore, di diventare una piattaforma a zero emissioni in Europa e Nord America entro il 2030”.



L'estensione della partnership all’Europa inizierà da Londra, sede di Hertz Europe a partire dal mese di gennaio 2023 per espandersi nel corso dell'anno e successivamente ad altre capitali europee, come ad esempio Parigi e Amsterdam.