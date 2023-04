Ryanair a Bologna con 67 rotte per l'estate: Tolosa e Zara le new entry

Prima il traguardo dei 40 milioni di passeggeri trasportati nell’arco di 15 anni, ora una programmazione estiva da 67 rotte in totale. Si rinnova così il sodalizio tra Ryanair e l’aeroporto di Bologna, ripartito dopo un lungo braccio di ferro terminato poi con il nuovo accordo di collaborazione.

Il network summer del vettore low cost prevede due new entry come Tolosa e Zara e l’aumento delle frequenze su 25 rotte esistenti grazie al posizionamento sullo scalo di ben 11 aeromobili. Questo consentirà al vettore di operare 745 voli alla settimana, con un’offerta totale pari a 5,5 milioni di passeggeri.



“Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – commenta il country manager Mauro Bolla - per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare l’Italia settentrionale”.