Ryanair a Trapani con 24 rotte per la programmazione estiva

Saranno 24 in totale le rotte che saranno operate da Ryanair sull’aeroporto di Trapani nel corso dell’estate, una programmazione di 8 volte superiore rispetto al 2019.

Sullo scalo ci saranno due new entry assolute, ovvero i voli su Napoli e su Porto, mentre verranno aumentate le frequenze su 9 rotte esistenti tra cui Bratislava, Malta, Milano, Pescara, Pisa, Riga, Roma e Weeze.



Per la summer sul Birgi, quindi, la low cost irlandese prevede di trasportare oltre un milione di passeggeri con 180 voli settimanali. L'annnuncio è stato dato nel giorno in cui Ryanair ha anche deciso di lasciare l'aeroporto di Comiso, per dissidi con la società di gestione.