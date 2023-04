Palermo e Katovice nell'estate di Ryanair all'aeroporto di Forlì

Sarà un operativo che si limiterà a due rotte quello che verrà effettuato in estate da Ryanair sull’aeroporto di Forlì, dove il vettore ha trasportato in totale 2 milioni di passeggeri nel corso degli anni.

I voli saranno da e per gli aeroporti di Palermo e Katovice, per un totale di 12 collegamenti alla settimana e circa 106mila posti offerti. “E’ per noi un privilegio poter sostenere la crescita di Ryanair e continuare ad investire su un progetto di mobilità democratico che offra sempre più possibilità di collegamenti a chi risiede in Emilia-Romagna e a che la intenda visitare per motivi di business o leisure – commenta Andrea Gilardi, business aviation, marketing & communication director di Forlì Airport -. Il principale obiettivo condiviso con il vettore per questa stagione estiva 2023 è il consolidamento delle due rotte in programma, condizione necessaria per poter pianificare, già a partire dal 2024, ogni possibile incremento domestico ed internazionale”.