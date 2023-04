“La Compagnie compie un anno d’attività in Italia e festeggia in grande stile. Per far assaporare l’atmosfera ‘100% smart business class’ che caratterizza i voli sulla tratta Milano Malpensa-New York Newark, si è tenuta un’esclusiva visita pre-decollo direttamente a bordo dell’Airbus A321neo in servizio dal 15 aprile 2022.



Dotato di soli 76 sedili reclinabili a 180 gradi per una superficie di 50x192 cm, oltre che leggermente orientati verso i finestrini per una privacy maggiore in configurazione 2x2, l’aeromobile offre un’esperienza di viaggio all’insegna del relax. Meno rumoroso delle generazioni precedenti e in grado di consumare il 30% in meno di carburante, alterna tenui tinte azzurre e bianche per richiamare la serenità del cielo, ma anche per facilitare le pratiche yoga distensive che accompagnano le istruzioni di volo, così come il percorso di meditazione inserito nel canale d’intrattenimento della compagnia. “Se il veivolo è predisposto per garantire il massimo comfort”… (continua a leggere sulla digital edition di TTG Magazine)