di Alberto Caspani

A bordo dei voli La Compagnie sono i dettagli a fare la differenza. In vista delle celebrazioni per il primo anno di attività in Italia, che cadrà il 15 aprile prossimo, la 'boutique airline' in servizio sulla tratta Milano Malpensa-New York Newark ha svelato i punti di forza del suo Airbus 321neo da appena 76 posti.

“Se i sedili reclinabili a 180 gradi o la disponibilità di wifi in volo sono indubbiamente qualità apprezzate dalla nostra clientela - ha spiegato Maurizio Veri, sales manager La Compagnie - l’offerta sta guadagnando consensi soprattutto per la personalizzazione del servizio: molte agenzie ci scelgono perché possiamo tenere libero il posto a fianco del viaggiatore (con gratuità sino a 72 ore prima della partenza), per i bio-menù di bordo presentati e serviti direttamente dagli chef (oltre che rinnovati ogni mese, per via dell’alto numero di repeater), per le attenzioni con cui cerchiamo di sorprendere i nostri ospiti, organizzando sfilate di moda in aereo”.



Scelte che hanno portato la componente leisure a rappresentare oggi circa il 30% del totale dei viaggiatori italiani (oltre 14mila, con un load factor medio attorno al 70%), grazie a ripetute promozioni in occasione di ponti o festività: fra quelle di maggior successo, la tariffa da 2mila 200 euro tutto incluso per la coppia a S.Valentino. In forte crescita, nel business, anche le piccole e medie aziende.