La Compagnie un anno dopo: 20mila passeggeri sulla Milano-New York

di Gaia Guarino

La Compagnie festeggia il primo compleanno della rotta Milano-New York con un evento all'insegna della creatività tra le suggestioni di una mostra dedicata ad Andy Warhol, allestita presso la galleria milanese Deodato Arte.

Il vettore, che il prossimo anno spegnerà la sua decima candelina, si rivolge oggi a un segmento di consumatori non soltanto business ma anche leisure, con uno sguardo privilegiato verso la cosiddetta 'creative class'. "Offriamo qualcosa di molto speciale", commenta Christian Vernet, ceo de La Compagnie. "Considerando che operiamo esclusivamente in business class, siamo più che soddisfatti dei circa 20mila passeggeri che hanno scelto di viaggiare con noi tra Milano e New York".

L'intenzione de La Compagnie è quella di continuare a crescere sul mercato italiano con un progressivo aumento della seat capacity grazie agli aeromobili destinati a entrare in flotta tra il 2025 e il 2026. Da una parte, la volontà è quella di incrementare le frequenze delle rotte già in essere, mentre dall'altra l'ambizione è espandere il network inaugurando nuovi collegamenti.