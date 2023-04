Il prezzo è stato fissato a 500 milioni di euro. Ma il passaggio del 100% di Air Europa costerà molto di più a Iberia. Per comprendere il peso complessivo dell'operazione infatti ci sono altri fattori di cui tenere conto.

Il gruppo Iag, di cui Iberia fa parte, dovrà infatti accollarsi anche i quasi 600 milioni di debito della stessa Air Europa, più 75 milioni di risarcimento mancato. Iag, infatti, non recupererà quella somma che aveva riconosciuto a Air Europa dopo la rottura del primo accordo d'acquisto. A dicembre del 2021, in piena epoca di restrizioni ai viaggi a causa della pandemia, il primo accordo era infatti saltato.



Gli sviluppi

In totale, dunque, il peso dell'operazione nel suo complesso sulle casse di Iberia ammonta a oltre 1.100 milioni di euro. Per la precisione, 1.149, visto che il rosso ammonta a 574 milioni di euro.



Tuttavia non è ancora detta l'ultima parola. Sulla questione deve ancora pronunciarsi l'antitrust dell'Unione europea, che valuterà principalmente la situazione delle rotte su cui le due compagnie sono attualmente in concorrenza. L'Ue potrebbe infatti non vedere di buon occhio che su alcune tratte si passi ad un numero troppo esiguo di concorrenti dopo l'ingresso di Air Europa in Iberia.