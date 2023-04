Air Europa-Iberia: integrazione senza licenziamenti

Javier Sánchez-Prieto, presidente e ceo di Iberia, assicura che non ci saranno licenziamenti in Air Europa dopo l'acquisizione da parte della compagnia del gruppo Iag.

La promessa è stata fatta durante un incontro con la presidente del Governo delle isole Baleari Francina Armengol.



Come riporta preferente.com, il manager ha affermato che "l'intenzione è quella di mantenere l'occupazione". Secondo i dettagli forniti dallo stesso Sánchez-Prieto, nell'accordo è stato precisato che, in caso di via libera all'operazione da parte dell'Ue, i posti di lavoro di Air Europa nelle isole Baleari saranno garantiti per 5 anni e quelli di Groundforce (la società di handling) per 7 anni.



I timori sulle Baleari nascevano dalla sovrapposizione di rotte tra i due vettori, ma il ceo di Iberia ha precisato che "non ci sarà un peggioramento della connettività".