Più voli, più efficienza e dunque maggiori guadagni: Air Europa mette in campo un ambizioso piano per il prossimo triennio, che prevede di raggiungere quota 100 milioni di utili a fine dell'anno in corso e migliorare ulteriormente il risultato nel 2024 e nel 2025.

Come riporta preferente.com, il progetto denominato +Air ha un obiettivo chiaro: creare le condizioni per consentire alla compagnia aerea di continuare a operare anche nel caso in cui l'operazione Iberia dovesse essere frenata da Bruxelles.



Secondo quanto affermato dall'amministratore delegato Jesús Nuño de la Rosa, il progetto prevede di aumentare le destinazioni e le quote di mercato, incrementando la redditività grazie anche a una flotta moderna.



Una cifra mirata

Sempre preferente.com sottolinea anche come il progetto miri ad arrivare a una cifra compresa tra 300 e 400 milioni di euro di utili in tre anni, ovvero il corrispettivo della cifra stabilita da Iberia per il pagamento in liquidi a Globalia per l'acquisizione delle quote di Air Europa.



In altre parole, se l'affare Iberia dovesse andare in porto sarebbe la stessa Air Europa a 'ripagare' l'investimento dell'acquirente, fornendo la cifra necessaria per il passaggio di mano, il cui versamento è stato previsto nel giro di due anni.