Air Europa, frequenze giornaliere tra Europa e Paraguay

Air Europa rafforza i collegamenti tra l'Europa e il Paraguay. La compagnia aerea offre ora voli giornalieri da Madrid a Asunción.

I servizi verso la capitale paraguaiana sono operati, da novembre 2019, con Boeing 787 Dreamliner.



Air Europa supera così i livelli d’operatività pre-pandemia, effettuando più di 700 voli l’anno - in aumento del 35% rispetto al 2019 - e raggiungendo un +38% dell’offerta posti.



L'aumento delle frequenze sulla rotta rientra nel piano di espansione e crescita che il vettore sta portando avanti per far fronte alla crescita sostenuta della domanda.