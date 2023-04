Volotea amplia il network su Catania per l'estate

Doppia new entry sul Fontanarossa di Catania per Volotea. Decolla infatti oggi, primo aprile, il nuovo volo della compagnia verso Lourdes. Il collegamento, come si legge in una nota, sarà operato due volte la settimana, ogni martedì e sabato.

La seconda novità si muove invece sulle rotte interne: a partire dal 6 aprile Volotea collegherà infatti lo scalo siciliano con Firenze. Questo secondo volo acrà fino a 5 frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica) nei periodi di maggiore traffico.



In totale per il 2023 Volotea unirà il Fontanarossa con 7 destinazioni, di cui 4 in Italia e 3 in Francia, per un totale di circa 1.800 voli e oltre 300.000 posti in vendita.