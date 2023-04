Volotea: due nuove rotte da Cagliari al debutto

Ha esordito ieri, giovedì 6 aprile, il nuovo collegamento di Volotea tra Cagliari e Firenze. Il volo, che viene operator in esclusiva, avrà fino a 4 frequenze settimanali (con decolli ogni martedì, giovedì, sabato e domenica) nei periodi di picco, con un'offerta complessiva di 36mila posti per 230 operativi.

Debutta invece oggi, come riporta una nota, la rotta che collega lo scalo sardo con Barcellona, che arriverà (sempre nei periodi di picco) a 3 frequenze settimanali, con partenze ogni mercoledì, venerdì e domenica per un 170 voli e 27mila posti.



Considerando i prossimi debutti dei voli su Atene e Brindisi, che partiranno il 27 maggio, Volotea si pone come seconda compagnia dello scalo di Cagliari per numero di mete collegate, che in totale saliranno a 14 per l'estate.