Volotea, 3 nuove rotte internazionali da Bergamo

Sei destinazioni, 3 Italia e 3 all’estero, saranno raggiungibili da Bergamo a bordo di Volotea nella stagione estiva. La low cost ha deciso di accrescere gli impegni sullo scalo, aggiungendo tre rotte internazionali.

La prima ha debuttato oggi. Si tratta del nuovo collegamento verso le Asturie, che prevede tre frequenze a settimana (ogni martedì, giovedì e domenica). Il 6 e 13 aprile decolleranno poi per la prima volta, rispettivamente, i nuovi servizi per Lione e Nantes.



Entrambi saranno operati 2 volte a settimana: il giovedì e la domenica il primo; tutti i lunedì e i giovedì il secondo.



Le tre nuove rotte internazionali, tutte operate in esclusiva dal vettore, si affiancano a quelle domestiche verso Lampedusa, Pantelleria e Olbia, le cui ripartenze sono in calendario per maggio.



Per il 2023, l’offerta della compagnia dallo scalo di Milano Bergamo è di oltre 146.000 posti in vendita.