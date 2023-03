Arsenale e Saudi Arabia Railways insieme per il treno di lusso Dream of the Desert

Porta la firma di Arsenale e Saudi Arabia Railways l’accordo che porterà alla realizzazione del primo treno di lusso in terra saudita con il progetto Dream of the Desert.

La società italiana attiva nell’hospitality debutta così a livello internazionale dopo avere lanciato il progetto La Dolce Vita sul mercato italiano: entro il 2025 sarà operativo un treno con 40 cabine di lusso sulle ferrovie saudite, per un valore di 51 milioni di euro di manifattura e 10 milioni di ulteriori investimenti in Italia.



Il know how, infatti, sarà 100% italiano e le carrozze saranno completamente ristrutturate in stabilimenti italiani.